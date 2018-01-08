أعلنت السلطات الأردنية ، اليوم الإثنين، عن إحباط مخطط إرهابي حاول استهداف الأمن الوطني في نوفمبر 2017، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم.

وذكر ذات المصدر أن "دائرة المخابرات العامة أحبطت، بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، مخططا إرهابيا وتخريبيا كبيرا، وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم ما يعرف بـ"داعش" خلال نوفمبر 2017".

وحسب وكالة "بترا" فإن "عناصر الخلية خططوا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بشكل متزامن، بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".

هذا و"أدت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة إلى اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي"، وفقا لذات المصدر.