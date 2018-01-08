أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم الإثنين، أن رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، انسحب مجبرا من سباق رئاسيات 2018، وهو ما نفاه المتحدث باسم حزب الأخير تماما.



جاء ذلك بعد ساعات، من إعلان الفريق المتقاعد بالجيش المصري أحمد شفيق (76 عامًا)، في بيان، عدوله رسميًا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، وتأكيده في تصريحات متلفزة عدم تعرضه لأية ضغوط.



ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الإثنين، عن أحد محامي شفيق، لم تسمه، أن "الحكومة المصرية أجبرته على الانسحاب من خلال التهديد بالتحقيق في تهم فساد قديمة ضده".



وواجه شفيق اتهامات في قضايا فساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع السلطات اسمه من قوائم الترقب والوصول، في نوفمبر 2016.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "كلام المحامي تأكدت صحته على نطاق واسع من خلال تسجيلات صوتية للمكالمات الهاتفية من قبل ضابط مخابرات مصري حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز".



وفي إحدى تلك المكالمات، حذّر ضابط قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أحد مذيعي التلفزيون من مهاجمة شفيق في برنامجه لأن الحكومة "ما زالت تجري محادثات" معه.



ولفت إلى أن تسجيل الضابط يقول: "إذا قرر (شفيق) أن يكون معنا، فهو أحد القادة السابقين للقوات المسلحة، هل فهمت؟". ولكن إذا لم يفعل ذلك، "سنلعن أسلافه".





