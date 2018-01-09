أدانت محكمة السوقر بتيارت ، كهلا يمارس الشعوذة بمسكنه بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومائة ألف دينار غرامة، بعد أن عُثر بحوزته على كتب وجداول وعقاقير وصور شمسية لأشخاص.

وأفاد بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية تيارت، أن عملية توقيف المتهم بالشعوذة الذي يبلغ من العمر 44 سنة جاءت بناء على معلومات أفادت باستغلاله لمسكنه الواقع بحي بغداد عواد بمدينة السوقر بتهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وبعد أن تم تفتيش المسكن بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، عُثر على 3 كتب متعلقة بالسحر، كتيبات صغيرة، "حروز" مكتوبة بحبر تقليدي، مجموعة عقاقير، سوائل مختلفة، جداول مرقمة ومكتوبة، صور شمسية لأشخاص ومبلغ مالي قدره 19 مليون سنتيم اعتبر من عائدات نشاط السحر و الشعوذة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (سيف).



كما وجد عناصر الأمن أثناء عملية المداهمة 6 نساء تتراوح أعمارهن بين 24 و 56 سنة داخل مسكن المشعوذة، صُنفوا ضحايا عملية النصب والاحتيال.

وفور الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي قدم المتهم المتابع بجنح الاستهزاء بالمعلوم الديني، النصب والاحتيال ممارسة مهنة العرافة وحيازة سلاح أبيض مثولا فورا أمام هيئة المحكمة التي صدرت في حقه عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و مائة ألف دينار غرامة مالية.

في سياق آخر، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، أول أمس، شابا مغتربا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و برأت 3 متهمين آخرين من بينهم خاله المتابع معه في قضية جناية الاتجار بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) بواسطة مجموعة إجرامية منظمة.



وأثناء المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي وهو شاب مغترب يبلغ من العمر 29 سنة، أنه يستهلك مادة الكوكايين التي يقتنيها من مدينة وهران،بمبلغ يصل إلى 24 مليون سنتيم، دون علم خاله الذي أوقف رفقة صديقه وهما على متن سيارة في أحد الأحياء الراقية بمدينة تيارت.

فيما تم توقيف شخص ثالث أمام مكان إقامة المغترب، صرح أنه اقتنى كمية من المشروبات الكحولية من هذا الأخير و لا علاقة له بكمية الكوكايين المعثور عليها مخبأة خلف مقبس كهربائي بغرفة نوم المتهم الرئيسي.





