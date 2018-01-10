توقع البنك العالمي ،أمس الثلاثاء، انتعاش للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و2019 وسيتم دعمه بالتدابير المالية الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار.

وأشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الأفاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6.3% سنة 2018 مقابل 1% الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر يونيو الفارط ، أي ما يمثل ارتفاع بـ 2.6 نقطة.

كما رفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2.2 % مقابل 1.8% الذي توقعه مسبقا و هو ما يمثل فارق يقدر بـ 0.4 نقطة.

و حسب نفس الأرقام ورغم التراجع الطفيف للنمو سنة 2019 والمقدر بـ 2.5%، فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهرجوان الفارط التي أشارت إلى نمو يعادل 1.5%.

وأوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر في المدى القصير.

و أشار البنك العالمي لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أنه فيما يخص الجزائر ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد للنمو على المدى القصير.