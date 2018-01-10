تم تسجيل ما مجموعه 100 حالة من الالتهاب الكبدي "أ" لحد اليوم الأربعاء بولاية جيجل , حسب ما أكده المدير المحلي للصحة و السكان, شعبان سيدهم.

وأوضح ذات المسؤول أنه من أصل المصابين ال100 غادر 92 مستشفى "محمد الصديق بن يحيى" بجيجل فيما لا يزال 8 آخرون تحت المراقبة الطبية بذات المؤسسة الاستشفائية.

وأكد أنه تم التحكم في الوضع مردفا أن اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه قامت بغلق منبعي حناشة و بوجوجو يوسف إضافة إلى خزان بوجو صلاح الدين ببلدية تاكسنة التي تعد "سببا في هذا المرض".

كما أوضح مدير الصحة و السكان أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه من أجل تموين السكان الذين كانوا يتزودون بمياه الشرب من منبعي حناشة و بوجوجو يوسف و خزان بوجو صلاح الدين.

من جهتها انخرطت المصالح الأمنية في ذات المسعى من خلال منع الشاحنات ذات الصهاريج من التمون من هذه المنابع, حسب ما أردفه ذات المصدر, معتبرا أن هذا المرض سيشهد "انخفاضا محسوسا" خلال العشرة أيام المقبلة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لقاوس أعلن من خلال بيان وجهه للمواطنين أن مياه منبعي حناشة ببلدية الغريانة (تاكسنة) و بوجوجو يوسف و خزان بوجو صلاح الدين ببلدية تاكسنة غير صالحة للاستهلاك على أساس نتيجة التحاليل البيولوجية التي قامت بها مصالح مديرية الصحة و السكان لعينات من مياه المنبعين و الخزان المذكورين آنفا.