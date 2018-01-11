رفضت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" ملف ترشح نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بشير ولد زميرلي للانتخابات الخاصة بالمناصب الأربعة الشاغرة للمكتب التنفيذي لـ"الكاف" المقررة في الثاني فيفري القادم بالمغرب بسبب عدم احترام الآجال القانونية لإيداع الملفات حسبما اعلنت الهيئة المسيرة لكرة القدم الإفريقية مساء أمس الأربعاء .

وكانت الجزائر قد فقدت مقعدها في المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي كان يشغره الرئيس السابق للفاف محمد راوراوة في الانتخابات التي تم إجراؤها خلال الجمعية العامة للكاف في 16 مارس 2017 بأديس أباباالإثيوبية .

من جهة أخرى قبلت اللجنة التنفيذية للهيئة الإفريقية برئاسة أحمد أحمد باقي الترشحات للمناصب الشاغرة للمكتب التنفيذي حيث ستجرى انتخابات خلال الجمعية العامة العادية في 2 فيفري 2018 بالدار البيضاء (المغرب). وإثر هذا القرار فإن المرشح للمنطقة الشمالية الليبي جمال الجعفري ضمن عضوية في المكتب التنفيذي للهيئة الإفريقية .