توفي شخص إثر حادث مرور وقع، اليوم الخميس ، بولاية الجلفة نتج عن اصطدام شاحنتين وهذا حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية

وأفاد ذات المصدر أن هذا الحادث الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين مدينتي حاسي فدول وسيدي لعجال تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الإسمنت بأخرى كانت متوقفة بجانب الطريق مما أدى الى وفاة سائق الشاحنة الأولى في عين المكان.

وتم تحويل جثمان الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لمدينة عين وسارة.

و من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث