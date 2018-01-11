وجد مواطنون وممثلون عنهم بأحياء نائية في البليدة أنفسهم ضحايا قرارات إدارية غريبة لم يستوعبوا حقيقتها ومدلولها، ظهرت حينما تقدم بعضهم إلى مصالح سونلغاز لتأكيد ”تفعيل” ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي، حتى لا نقول غاز المدينة، للتدفئة والطبخ، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب أن الرد جاء مخيبا لهم، فقد اتضح أنه لا يمكن ربطهم إلا بعد أن تسدد بلديات ديون الكهرباء والغاز العالقة في ذمتها، ما جعل بعض ممثلي المواطن الغلبان يبدون مخاوفهم من مطالبتهم بتسديد ديون تلك البلديات، وإلا فلا أحلام لهم في التدفئة.