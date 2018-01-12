كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن جلسة عمل مبرمجة مع الممثلين الرسميين للأطباء المقيمين يوم غد السبت، حسب ما ورد، أمس الخميس، في بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان أنه "في إطار التنفيذ الفعلي ومتابعة التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين برمجت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جلسة عمل يوم السبت 13 جانفي 2018 بمقر الوزارة مع الممثلين الرسميين للأطباء المقيمين".

جدير بالذكر أن الأطباء المقيمين دخلوا في إضراب منذ عدة أسابيع مطالبين بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.