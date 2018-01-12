كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اليوم الجمعة عن قائمة الـ18 لاعبا الذين سيشاركون في كأس إفريقيا للأمم-2018 لكرة اليد المقررة بالغابون (17-27 جانفي).

و سيخوض السباعي الجزائري مقابلات الدور الأول من كأس إفريقيا ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس، الكاميرون، الكونغو و البلد المنظم، فيما تتشكل المجموعة الثانية من مصر (حامل اللقب)، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا و نيجيريا.

و يشرع المنتخب الجزائري في مشواره الغابوني يوم الأربعاء 17 يناير بمواجهة الكاميرون (سا 11:00 بالتوقيت المحلي الجزائري).

وكان الخضر قد أنهوا المحطة الأخيرة من تحضيراتهم بالمشاركة في الدورة الدولية للدوحة (قطر) حيث خاضوا خلالها أربع مباريات ودية أمام على التوالي :

قطر (هزيمة 40-21) و كوبا (فوز 32-20) و عمان (فوز 28-27) و إيران (هزيمة 31-28).

و ستمثل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه الطبعة الـ 23 من كأس إفريقيا للأمم، القارة السمراء في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدنمارك سنة 2019 .

و في ما يلي قائمة اللاعبين:

المجمع البترولي: رضا عريب، عبد الله بن مني (حارس مرمى)، عبد الرحيم برياح، مسعود بركوس، أحمد بوسعيد، محمد لودف، رياض شهبور، خليفة غضبان (حارس مرمى). نادي الغرافة القطري: محمد أمين بلعيد ، شباب برج بوعريريج : مولود بوريش، عبد النور حموش، لطيف موفق. نادي مسلكي يتريليك التركي : عادل بوسمال (حارس مرمى) نادي إيستر الفرنسي : هشام داود شبيبة سكيكدة : وليد جبروني، رضوان ساكر ،شباب براقي : مصطفى حاج صدوق وفاق عين التوتة : حمود آيت الله خميني .