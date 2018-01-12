حقق ،مساء اليوم الجمعة، أبناء فريق اتحاد بلخير الناشط ضمن بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة، إنجازا تاريخيا ببلوغهم دور الثمانية في مسار السيدة الكأس، بعد عبور عقبة أولمبي المدية الناشط في القسم الوطني الأول، بعد انتهاء الـ90 دقيقة بالتعادل السلبي، ولجوء الفريقين إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، التي انتهى عليها اللقاء (7 ــ 6) على أرضية سويداني بوجمعة بمدينة ڨالمة.

اندلعت في حدود السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الكرة الحديدية بمدينة بلخير، أعراس كبيرة لأنصار ومحبي فريق "زيمو"، حيث أعلنوها ليلة بيضاء في سماء المدينة التي لفظ إنجاز الفريق فيها الغبار عن الموات الكروي داخل الولاية، بعد ذلك الإنجاز الذي حققه نجم بوشڨوف العام الماضي في سباق السيدة الكأس.

وفي تصريح للسيد نور الدين شايب الدرعين، العضو المسيّر بمكتب الاتحاد ، أكد لنا بأنّ الـ 120 دقيقة التي خاضها الفريق ضد الأولمبي تعد بذاتها إنجازا تاريخيا ، وأنّ ركلات الترجيح قد نصفت أبناء "زيمو" الذين لعبوا مباراة بطولية كما قال. وأضاف محدثنا بأنّ الإنجاز التاريخي للفريق بعد 43 سنة من التأسيس ،يعدّ إنجازا للولاية ككل حسبه.

شايب الدرعين أثنى على مسؤولي البلدية والدائرة والولاية ، ومصالح مديرية الشبيبة والرياضة ، بوقفهم ودعمهم لممثل الولاية في سباق كأس الجمهورية ، قبل موعد المقابلة وخلال مجرياتها ، مؤكّدا بأن دعمهم المعنوي سيتبع كما قال بدعم مالي الذي وعد به مسيرو الفريق . وعن نظرته إلى دور الثمانية في سباق الكأس ، قال شايب الدرعين لـ"الخبر"أنّنا سنحضّر للمقابلة القادمة تحضيرا مكثّفا ، وقال أنّ يتمنى أن تنصف القرعة فريقه الذي سيبذل جهدا كبيرا في الاستعداد للمرحلة القادمة من الكأس كما قال.

واعتبر محدثنا ما حقّق مساء اليوم على أرضية سويداني بوجمعة ، محفّزا كبيرا لأبناء الفريق للعب بطولة القسم الجهوي الأول لرابطة عنابة ، والرهان على مرتبة مشرفة ، بالنظر إلى ما تبقّى من عمر هذه البطولة التي يحتل فيها الفريق المرتبة السابعة ، وبإمكانه العودة كون مرحلة الذهاب لم تنته بعد كما قال .