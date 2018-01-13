فرنسا ترغب في مواجهة "الخضر" وديا
ذكرت تقارير إعلامية فرنسية صادرة اليوم أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نوال لوغراي أبدى رغبته في برمجة مباراة ودية في كرة القدم تجمع بين المنتخبين الفرنسي و الجزائري بالجزائر بعد 17 سنة من التقاء الفريقين في مباراة ودية بملعب حديقة الأمراء بباريس .
و قال رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريح لقناة أس أف أر 1 الفرنسية " لقد كانت لدي اتصالات مع رئيس الفاف الأسبق محمد رورواة من أجل برمجة مباراة ودية بين المنتخبين ، و مع مجيء الرئيس الجديد الحالي خير الدين زطشي فإني متمسك بقبول إجراء مباراة ودية بالجزائر في حال ما ذا تلقينا طلبا رسميا من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم و أنه لمن دواعي سروري أن أزور الجزائر" .
للتذكير فإن المباراة التي جمعت بين المنتخبين الجزائري و الفرنسي بباريس في 2001 توقفت في الدقيقة الـ 76 بسبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان و كان آنذاك رفقاء زيدان متفوقين في النتيجة بـ 4 مقابل 1.