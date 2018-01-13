ذكرت تقارير إعلامية فرنسية صادرة اليوم أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نوال لوغراي أبدى رغبته في برمجة مباراة ودية في كرة القدم تجمع بين المنتخبين الفرنسي و الجزائري بالجزائر بعد 17 سنة من التقاء الفريقين في مباراة ودية بملعب حديقة الأمراء بباريس .

و قال رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريح لقناة أس أف أر 1 الفرنسية " لقد كانت لدي اتصالات مع رئيس الفاف الأسبق محمد رورواة من أجل برمجة مباراة ودية بين المنتخبين ، و مع مجيء الرئيس الجديد الحالي خير الدين زطشي فإني متمسك بقبول إجراء مباراة ودية بالجزائر في حال ما ذا تلقينا طلبا رسميا من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم و أنه لمن دواعي سروري أن أزور الجزائر" .

للتذكير فإن المباراة التي جمعت بين المنتخبين الجزائري و الفرنسي بباريس في 2001 توقفت في الدقيقة الـ 76 بسبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان و كان آنذاك رفقاء زيدان متفوقين في النتيجة بـ 4 مقابل 1.