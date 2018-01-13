تلقى لاعبو سريع غليزان جزءا من مستحقاتهم المالية العالقة ما يسمح بعودة الهدوء إلى النادي الناشط في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن إدارة السريع أن رئيس الفريق محمد حمري وعد أيضا بمنح لاعبيه أجرة شهرية أخرى في غضون الأسبوع المقبل، أي قبل أيام قليلة عن استضافة رائد البطولة جمعية عين مليلة برسم الجولة الـ 17 من البطولة.

وتصدرت المشاكل المالية يوميات سريع غليزان منذ انطلاق الموسم الجاري, بل أن اللاعبين أضربوا لعشرة أيام في أكتوبر المنصرم للمطالبة بمستحقاتهم، قبل أن يعيدوا الكرة مؤخرا ويقاطعوا مباراة كأس الجمهورية أمام نجم التلاغمة، من بطولة ما بين الرابطات، وهي المباراة التي لعبها الفريق بتشكيلة الرديف ما كلفه الإقصاء على ميدانه من الدور الـ 32 من المنافسة.

كما تقدم مؤخرا ما لا يقل عن عشرة لاعبين من النادي بشكاوى إلى لجنة تسوية النزاعات، طالب من خلالها بعضهم بوثائق تسريحهم, لكن اللجنة فصلت الأسبوع المنصرم لصالح إدارة النادي.

ويكون الرئيس حمري قد استجاب لطلب المدرب عجالي من خلال مباشرته تسوية مستحقات لاعبيه المتأخرة، في وقت لا يزال فيه يسابق الزمن من أجل تدعيم تشكيلته بلاعبين جدد قبل انتهاء فترة التحويلات الشتوية، بعد يومين من الآن.