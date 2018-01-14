دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس السبت، بعين الدفلى, 14 مخبأ و 11 خندقا للإرهابيين، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به ،اليوم الأحد، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي صباح اليوم الاحد، ببني ونيف، بولاية بشار ،كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 305 كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار ،سبعة مهربين وضبطت 2,52 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى،"ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة ، 2835 علبة من مادة التبغ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، مهربين اثنين وحجزوا منهم 1864 وحدة من مختلف المشروبات.