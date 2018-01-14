حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمطار قسنطينة

مجتمع
14 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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تم حجز 3.118 قرصا من المؤثرات العقلية بمطار  محمد بوضيف بقسنطينة, حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولين بالجمارك.

و أوضح نفس المصدر أن عملية الحجز تمت أمس السبت أثناء مراقبة المسافرين  مضيفا أن هذه البضاعة المحظورة تم اكتشافها في أمتعة مسافرة قادمة من ليون  (فرنسا).

و وفقا للتوضيحات التي قدمها نفس المصدر, فإن هذه الكمية من المؤثرات العقلية  كانت مخبأة بإحكام في أمتعة هذه المسافرة و هي جزائرية تبلغ من العمر 25 عاما  و تنحدر من ولاية سطيف.

و قد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة لتحديد نطاق هذه القضية  المصنفة ضمن التهريب و التي تعد الرابعة من نوعها يتم كشفها بمطار قسنطينة منذ  مطلع 2018.

للتذكير , تمكنت مصالح الجمارك العاملة بمطار محمد بوضياف بقسنطينة منذ مطلع  السنة الجارية من حجز ما يقارب 4.400 قرص من المؤثرات العقلية المصنفة ضمن  المهلوسات و ذلك في إطار أربعة (4) عمليات تورط فيها مسافرون قادمون من فرنسا (أكثر من 200 قرص من المؤثرات العقلية اكتشفت لدى امرأة عمرها 62 عاما كانت  قادمة من نيس).

و تم أيضا حجز حوالي 400 قرص مماثل كانت مخبأة في أمتعة رجل (42 سنة) قادما  من ميلوز (فرنسا) و 600 قرص آخر عثر عليه في أمتعة مسافر قادما من ليون.

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