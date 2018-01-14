قال أحد المقاولين المشرفين على إنجاز سكنات في إطار صيغة الإيجاري العمومي بولاية تيارت لدى اجتماعه بوزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس، إنه لم يسبق أن التقى وزيرا من قبل، وإنها المرة الأولى التي يدخل قاعة الاجتماعات بوزارة السكن، في إشارة منه إلى أن المسؤولين على المستوى المركزي لا يلتقونهم أبدا ولا يستمعون إلى انشغالاتهم، وهو الأمر الذي جعل الوزير يصر على ضرورة التواصل معه مباشرة، إما عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي في حال تعرض لأي عائق في الإنجاز.