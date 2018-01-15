كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن أكثر من ثلاثة ملايين طلب لشراء تذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا خلال المرحلة الثانية من المبيعات.

وأشار الاتحاد في بيان أنه عند انطلاق المرحلة الحالية من المبيعات يوم 5 ديسمبر ، استلم حوالي 314 ألف طلب، موضحا أن الفترة الأولى من المرحلة الثانية تنتهي 31 جانفي الجاري.

وكانت المرحلة الأولى من المبيعات قد بدأت في 14 سبتمبر، وانتهت في 28 نوفمبر. وتم خلالها توزيع 742 ألف و760 تذكرة.

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 جوان و15 جويلية 2018.

وتستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبرغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.