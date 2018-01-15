اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين مواليين للمجلس الرئاسي الليبي قرب مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس ،يوم الإثنين، مما تسبب في تعليق جميع رحلات الطيران.

ونشب القتال بين قوة الردع الخاصة المختصة في وحدة مكافحة الجريمة و الإرهاب،بقيادة عبد الرؤوف كارة، وهي إحدى أقوى الجماعات في المدينة، و التي تسيطر على مطار معتيقة و السجن الكبير الواقع بالقرب منه ،وجماعة منافسة لها ميليشيا "البقرة" متمركزة في حي تاجوراء في طرابلس،

وسمع دوي إطلاق نار كثيف وسط المدينة و سقوط ثلاثة قذائف هاون على القاعة الرئيسية للمطار و لهذا أقر مسؤلو المطار تعليق جميع الرحلات منه و إليه حتى إشعار آخر.

وكثيرا ما تندلع الاشتباكات بين جماعات المسلحة وخاصة التي يوجد أعضاء منها في السجن القريب من المطار.

وأفادت مصادر ليبية أن الاشتباكات خلفت 11 قتلى و عشرات الجرحى .