هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بـ"وأد" القوات الحدودية التي تعتزم الإدارة الأمريكية تشكيلها على الحدود في سوريا ، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وتوعد إردوغان، بـ"سحق القوة قبل أن تولد" متهما الولايات المتحدة بمحاولة تشكيل "جيش ترويع " عند الحدود التركية، وذلك بتدريب قوة حدودية سورية تتضمن مقاتلين من الأكراد.

هذا وأعلن الرئيس التركي ، في ذات السياق، أن قوات بلاده على أتم الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية لتمشيط مدينتي عفرين ومنبج شمال سوريا.

وأضاف أن العملية قد تنطلق "في أي لحظة"، مؤكدا أن "مسألة عفرين ومنبج ستحسم قريبا".