نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان يوم الإثنين عن تقرير لوزارة الزراعة الهندية أن الهند اكتشفت تفشي سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور قرب بنجالورو الواقعة في إقليم كارناتاكا بجنوب البلاد.



وجرى اكتشاف تفشي السلالة إتش5إن8 يوم 26 ديسمبر الماضي بين طيور في قرية داساراهالي حيث تسببت في نفوق تسعة طيور من إجمالي 951. وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إنه جرى إعدام باقي الطيور.