لم يتوان مدير تنفيذي بولاية الأغواط في توظيف ابنته كمهندس معماري بمديريته كمترشحة وحيدة بعد استفادتها من الإدماج، رغم أن جامعة الأغواط تضمن تخرج مئات الطلبة في هذا التخصص ليحالوا على البطالة، وهو ما جعل مصالح الوظيف العمومي ترفض عملية التوظيف وتراسل المراقبة المالية لإلغائها بسبب صفة القرابة بين المدير والموظفة الجديدة التي ستتولى العمليات التقنية في إدارة والدها. بطالو الأغواط الذين استنكروا هذه المحسوبية المفضوحة استغربوا صمت السلطات المحلية والمركزية، لاسيما وزير هذا القطاع إزاء هذا التوظيف!