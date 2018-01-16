أعلنت شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة ، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع مرتقب في التزود بالماء الشروب على مستوى عدد من بلديات العاصمة ، خلال اليومين القادمين ، حسب ما أوردته المؤسسة في بيان لها هذا الثلاثاء.

وجاء في البيان، أن انقطاع المياه سيكون ابتدءا من يوم الأربعاء 17 جانفي 2018 على الساعة الرابعة صباحا إلى غاية يوم الخميس 18 جانفي 2018 على الرابعة صباحا.

وحسب البيان، فإن البلديات المعنية بهذا الانقطاع هي :

بلدية وادي قريش : حي جنان حسان ، حي 64 مسكن ، حي هواء فرنسا (كليما دو فرونس)، المنبع البارد (فونتين فراش)، حي ديار الكاف، حي طارق بن زياد، حي "سكوتو ندال"، والجزء السفلي من "فريفالون".

بلدية باب الوادي: شارع العقيد لطفي، شارع "رابح بيساس"، شارع "عبد القادر عبدون" ، وشارع "سعيد تواتي".

بلدية القصبة: شارع "محمد طالب"، وزارة الدفاع الوطني، مستشفى آيت إدير، وشارع "الدكتور بن طامي".

بلدية الجزائر الوسطى: أحياء بليلي موزاوي ، بن ناصر ، سفنجة، عين زبوجة، درب لابيرلي ، فرانز فانون، درب العجائب السبع ، يحيى فيرافي، درب بويان، 118 كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، درب سيدي براهيم، درب أكنوش ، ومبنى " آيرو أبيتا".

وأرجع البيان سبب الانقطاع إلى عملية صيانة وإصلاح ستتم على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه بمحطة ضخ المياه بتيليملي .