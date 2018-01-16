اتفقت بنغلاديش وبورما ،اليوم الثلاثاء ، على تجسيد مضمون الاتفاقية الموقعة بينهما في نوفمبر الماضي بالشروع في إعادة لاجئي الروهينغا إلى وطنهم بداية من 23 جانفي الجاري على أن تسكتمل العملية في غضون عامين.

وتخص الاتفاقية الروهينغا الذين فروا من بورما وسط دوامتين من العنف تفجرتا بعد أكتوبر 2016 عندما قام مسلحون من الأقلية المسلمة بمهاجمة مواقع لحرس الحدود في شمال ولاية راخين.ولا تشمل الاتفاقية لاجئي الروهينغا المقيمين في بنغلادش قبل تاريخ 16 أكتوبر 2016 والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 200 ألف لاجئ.

ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلادش موعد بدء العملية، لكنه أوضح أن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس "اعتبار الأسرة واحدة" وإن بورما ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم. و إن بنغلاديش ستقيم خمسة مخيمات مؤقتة سينقل منها الروهينغا إلى مركزي استقبال على جانب بورما من الحدود.