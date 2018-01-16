تعرض صباح اليوم ، مكتب بريد بلدية تميزار بولاية تيزي وزو، لهجوم من طرف مسلحين، استولوا على مبلغ مالي قدرته مصادر محلية بما يقارب 4 ملايير سنتيم.

وذكرت مصادر متطابقة أن المسلحين وعددهم 4 ، طرقوا باب مكتب البريد في حدود الساعة السابعة والنصف ، حيث قام الموظف المتواجد داخل المكتب بفتح الباب ، قبل أن تتم مباغتته من طرف المسلحين الذين اقتحموا المبنى واستولوا ، تحت التهديد، على كامل المبلغ المتواجد داخله ، والذي قدر ، حسب ذات المصادر ، بما يناهز 4 ملايير سنتيم .