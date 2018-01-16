أكد والي ولاية المدية محمد بوشمة ان البلديات التي تشهد حالة انسداد بسبب خلافات بين المنتخبين قد يضطر إلى تعيين مندوبين إداريين مثلما حدث سابقا في العهدة الفارطة ببلدية بن شيكاو، مع الاشارة ان هناك ثماني بلديات بولاية المدية تشهد حالة انسداد بين منتخبيها من بينهم بوسكن، بئر بن عابد، الميهوب، شلالة العذاورة، جواب، وقد جاء تصريح الوالي على اسئلة احد الاعلامين على هامش الزيارة الميدانية التي قادته اليوم الى بلدية العمارية شرق المدية اين عاين العديد من المشاريع وإشرافه على عملية انطلاق خدمة الغاز الطبيعي لنحو 420 عائلة وتفقد اشغال مشروع المسبح البلدي الذي قاربت اشغاله على الانتهاء.