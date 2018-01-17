كشف مصدر من مكتب المدعي العام في باريس، إن الشرطة الفرنسية تفتش عدة مواقع تابعة لشركة "لاكتاليس" لمنتجات الألبان، اليوم الأربعاء، وسط فضيحة تلوث بعض منتجاتها ببكتيريا "السالمونيلا"، والتي أدت إلى عملية سحب عالمية لعدة منتجات من طعام الأطفال.

وتفاقمت الفضيحة الشهر الجاري، عندما اتضح أن أطعمة الأطفال التي جرى سحبها من الأسواق ما زالت موجودة على أرفف المتاجر في عدة سلاسل متاجر كبرى، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفتح المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا في حالات التلوث بـ "السالمونيلا" في أواخر شهر ديسمبر الماضي

وكانت شركة "لاكتاليس"، أعلنت الأحد الماضي، عن استعادتها لـ 12 مليون صندوق من حليب الأطفال المجفف الخاص بها، بعدما تبين إصابة 83 دولة ببكتيريا السالمونيلا الذي كان منتشرا فيه.