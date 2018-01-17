قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بإدانة المدعو "ع.فريد" وهو نجل الكوميدي المشهور الراحل "رويشد" بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا عن تهمة السب والشتم التي طالت إطار سامي بالجيش برتبة عقيد، هذا الأخير الذي رفع شكوى ضد نجل "رويشد" يتهمه من خلالها بسبه وشتمه بأبشع العبارات انتقاما منه على التسبب في غلق مرآبه لغسل وتشحيم السيارات المتواجد على مستوى منطقة بوزريعة بالعاصمة، وهذا بسبب استغلاله لجزء من الطريق العمومي ما تسبب في عرقلة حركة المرور، وهو ما أثار حفيظة جاره ألا وهو عقيد بالجيش خاصة وأن هذا المرأب يقع بمحاذاة منزله، وخلال مثول نجل "رويشد" للمحاكمة أنكر تهمة السب والشتم المنسوبة إليه، في الوقت الذي طالب الضحية بإفادته بتعويض قدره 50 مليون سنتيم.