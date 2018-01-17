صوت 324 عضوا في مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بالموافقة على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" مقابل 295 عارضوه. ويهدف القانون إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد بريكسيت عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية.



وافق النواب البريطانيون مساء الأربعاء على مشروع قانون أساسي لتنفيذ بريكسيت بعد نقاشات مسار طويل واجهت خلالها الحكومة صعوبات عدة، وبذلك تم تحويل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات حيث يتوقع أن تنتظر حكومة ماي معركة جديدة لإقراره.



وأيد 324 عضوا في مجلس العموم مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي وعارضه 295.



ويهدف المشروع إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد بريكسيت في 29 مارس 2019، وذلك عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية.



وقبيل التصويت قال الوزير المكلف بملف بريكسيت ديفيد ديفيس "هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".