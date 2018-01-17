

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء ما تردد عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد. وأكد ترامب في مقابلة مع رويترز أن ذلك غير صحيح.

وكان نتنياهو قال الأربعاء وفقا لصحفيين يرافقونه في زيارته إلى الهند "تقييمي الراسخ أن نقل السفارة الأمريكية سيتم أسرع مما تتوقعوا.. خلال عام من الآن".



من جهة ثانية، عبر نتنياهو عن فرحته وارتياحه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



ويأتي تصريح نتنياهو بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس رغم أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أكد في وقت سابق أن النقل لن يتم على الأرجح قبل عامين على الأقل.



