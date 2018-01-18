تمكنت شركة توزيع الكهرباء والغاز -فرع مجمع سونلغاز- من تحصيل 27 بالمائة من مستحقاتها غير المدفوعة لدى الزبائن المشتركين العموميين والخواص وذلك حتى نهاية سنة 2017 ما يمثل أكثر من 25 مليار دينار حسبما أفاد به اليوم الخميس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب.

وقال عرقاب في رده على أسئلة الصحافة على هامش فعاليات الندوة- المعرض حول الانتقال الطاقوي التي يحتضنها قصر المعارض منذ يوم أمس الأربعاء أنه وبفضل حملة واسعة لتحصيل ديون المجمع التي أطلقت شهر مايو الماضي من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز عبر 355 وكالة تجارية عبر الوطن تمكنت الشركة من تحصيل أكثر من 25 مليار دينار.