تفاجأ البوسعاديون لتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الأخيرة بشأن التقسيم الإداري المنتظر بخصوص ولايات الهضاب العليا، والتي أكد فيها بأنه سيكون خلال السنة الجارية، رغم أنه كان في زيارته الأخيرة للبلدية في مارس الماضي صرح في لقائه بالمجتمع المدني بأن مشروع الولايات المنتدبة سيرى النور قبل نهاية 2017، وهو ما جعل السكان في صدمة، فيما أكد بعض شيوخ المدينة أنهم كبروا وهرموا قبل أن يشهدوا هذا اليوم.. ”هرمنا يا سي بدوي ولم ولن يتحقق الحلم”.