قالت رابطة كتاب كرة القدم اليوم الجمعة إن نجم كرة القدم المعتزل بيليه نقل للمستشفى في بلاده البرازيل يوم الخميس بعد معاناته من تأثير الإرهاق .

وبناء على ذلك ألغى بيليه (77 عاما) رحلة كانت مقررة إلى لندن مطلع الأسبوع المقبل ، كما اعتذر النجم المعتزل عن عدم حضور حفل عشاء تكريما له كان من المقرر أن تقيمه رابطة كتاب كرة القدم في بلاده في فندق سافوي الأحد المقبل أيضا.

وقالت الرابطة في بيان "في الساعات الأولى من صباح الخميس انهار بيليه ونقل إلى المستشفى في البرازيل حيث خضع لسلسلة من الفحوص التي تشير نتائجها على ما يبدو إلى معاناته من تأثير الإرهاق".

وأضاف البيان "يستمر تلقيه العلاج عبر المحاليل بينما يراقب الأطباء تعافيه. لحسن الحظ لم تظهر أي دلائل على أي شيء أكثر خطورة سوى الإرهاق".

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي سبق له الفوز بكأس العالم ثلاث مرات وسبق ونقل للمستشفى أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في الكلى ومتاعب في الصحة العامة كما خضع لعملية جراحية في مفصل الفخذ.

وخلال آخر ظهور دولي له في موسكو في ديسمبر الماضي خلال قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي متحرك.

ويعتبر كثيرون بيليه أفضل لاعب أنجبته ملاعب كرة القدم طوال تاريخها.