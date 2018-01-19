توفي أمس الخميس رضيع في شهر السادس بحي بن شعبان في البليدة، متأثرا بمضاعفات نجمت عن تلقيحه ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

وأكد مدير الصحة لـ "الخبر"، أن مصالحه باشرت إجراءات التحقيق، في انتظار نتائج الطبيب الشرعي لتحديث الأسباب الحقيقية من وراء الوفاة، وهو لا يستبعد أن يكون الضحية تعرض إلى مضاعفات جانبية لإصابته بمرض ما، عجل اللقاح في وفاته، مشددا على أن اللقاح الذي خضع له الضحية، لا علاقة له باللقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، موضع جدل شهدته ولايات الوطن العام الماضي، بسبب رفض أولياء التلاميذ إجراءه.