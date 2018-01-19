فاجأ رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم محفوظ قرباج الأندية الجزائرية التي كانت ترغب في التعاقد مع لاعب نادي أنجي الفرنسي يوسف بلايلي عندما كشف أن ابن مدينة وهران لا يمكنه اللعب في الجزائر حاليا.

وقال قرباج للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة إن العقوبة المسلطة على لاعب اتحاد الجزائر السابق لم تنته بعد، رغم أنه تلقى الضوء الأخضر من "الفيفا" بعد تقليصها من أربع سنوات إلى سنتين من قبل المحكمة الرياضية.

يذكر أن بلايلي وقع لنادي أنجي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى الفرنسية الصيف الماضي ، إلا أن ناديي اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر حاولا التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.