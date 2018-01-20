فجّر الشيخ عائض القرني، قنبلة بوجه دعاة تعدد الزوجات، ناصحا الرجل بالاكتفاء بزوجة واحدة رغم أنه من متعددي الزوجات، وقال: "أنصح الإنسان أن يكتفي بواحدة، وإذا استطاع أن يستغني عن واحدة فالله يعينه، حتى لا يوجع رأسه وبنات الناس".

وتابع القرني أن "أكثر الناس المعددين لا يقومون بالحقوق، ولا يكرمون نساءهم، ومن خلال التجربة الميدانية يرى أن يكتفي الإنسان بزوجة واحدة".

وجاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع القرني، أكد فيه أنه جندي لدولة الإسلام بالمملكة، ويفتخر بخدمة الدين والدولة، وأنه لا يسعى وراء أي منصب في الدولة.