أضحى فريق اتحاد بلعباس مجبرا على مراجعة سقف طموحاته إلى الأسفل في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خصم ست نقاط من رصيده، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للنادي قدور بن عياد.

وحسب ذات المسؤول، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) تلقت برقية من الفيفا بتاريخ 17 من الشهر الجاري تلزمه بخصم ست نقاط من رصيد فريقه على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية، جيسي مايلي، الذي كان قد تقمص ألوان النادي في 2014.

وجاءت هذه العقوبة بعد الإنذار الثالث الذي تلقاه فريق الغرب الجزائري، من أجل تسوية الوضعية المالية للاعب الذي كان قد لجأ إلى ''الفيفا''.

وقال بن عياد في هذا الشأن : "لدينا الوثائق التي تثبت بأننا سددنا مستحقات اللاعب، ولكن الإشكال أن الفيفا تجبرنا على تسديد تلك المستحقات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي لا نمتلك فيه حسابا بنكيا بهذه العملة".

وعبر ذات المتحدث عن أمله في أن تقوم ''الفاف'' بمساعدة فريقه على تجنب تطبيق العقوبة عليه، علما وأن قرار الهيئة الكروية الدولية الأولى لا يسمح بالقيام بأي طعن.

وتابع : "في حال ما إذا تمسكت الفيفا بخصم ست نقاط من رصيدنا سنضطر إلى مراجعة سقف طموحاتنا إلى الأسفل، وسنسعى إذن للعب ورقة البقاء".

ولحد الآن، لم تؤكد ''الفاف'' ولا رابطة كرة القدم المحترفة خصم النقاط المذكورة من رصيد أبناء ''المكرة''، حيث أن هؤلاء يحتفظون بنقاطهم الـ 23 في آخر تحديث لترتيب الرابطة الأولى مساء أمس الجمعة عقب إجراء المباريات الثلاث الأولى من الجولة الـ 17 التي سينزل فيها الاتحاد اليوم ضيفا على أولمبي المدية.

ووفقا لقوانين ''الفيفا'' فإنه وفي حال ما لم يسارع اتحاد بلعباس، الذي دفع مؤخرا قرابة 60 مليون دج كمستحقات متأخرة للاعبين سابقين، إلى تسوية وضعية اللاعب جيسي مايلي, فإنه سيتم إسقاط النادي إلى القسم الأسفل.