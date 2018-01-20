أكد وزير خارجية الليبي, محمد الطاهر سيالة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الجزائر من البلدان الداعمة للحل السياسي في ليبيا, مشيرا إلى أنها وقفت "دائما" معها.

وقال سيالة للصحافة أن اللقاء الذي جمعه مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل كان " عادي ودوري ويتم باستمرار في جو أخوي", مؤكدا أن ليبيا التي وقفت "دائما" معها الجزائر كانت تقف هي الأخرى مع الجزائر خلال حرب التحرير.

وأوضح أن الطرفين تشاورا حول الملفات المشتركة, مشيرا أنه أعطى حوصلة لمساهل حول الوضع الراهن في ليبيا والتطورات الموجودة هناك.

وأضاف سيالة قائلا: "ليس غريبا أن تحاط الجزائر بما يجري في ليبيا باعتبارها أحد الداعمين الأساسيين للحل السياسي فيها وهي أول من صرح بأن الحل في ليبيا ليس عسكريا بل حلا سياسيا وفي اطار الاتفاق السياسي الذي وقع في سنة 2015".

كما أفاد رئيس الدبلوماسية الليبي أنه تشاور مع السيد مساهل حول جدول أعمال اجتماع يوم الاحد 5+5 والأجندة الإفريقية في ظل انعقاد القمة الافريقية وأيضا في بعض المواضيع تتعلق بأمن وسياسة الاقليم التي تتشارك البلدين في وجهات نظرهما.

واسترسل قائلا: "أود أن أقول أن وجهات نظرنا كانت متطابقة بما يخدم الشعبين".