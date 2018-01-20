



نصحت بوابة التقنيات "موبايل ‫زيشر.دي" الألمانية المستخدم بضرورة إزالة البيانات الشخصية من الهاتف ‫الذكي أو الحاسوب اللوحي قبل بيعه أو إهدائه للآخرين، ويكون ذلك في ‫البداية بإزالة بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة وحذف جميع حسابات المستخدم مثل ‫حساب غوغل.



‫ونظرا لأنه قد يتعذر على المستخدم إزالة البيانات من ذاكرة الهاتف بشكل ‫يعتمد عليه، فإن الخبراء الألمان ينصحون بتشفير الذاكرة، حتى يصعب على ‫المستخدم اللاحق للهاتف الذكي الوصول إلى البيانات المخزنة.



ويمكن ‫العثور على وظيفة التشفير في نظام غوغل أندرويد بدءا من الإصدار 4 في ‫قائمة الإعدادات تحت بند "الأمان"، وبالنسبة للإصدارات الجديدة من نظام ‫أندرويد فإن وظيفة التشفير تكون فعالة بشكل افتراضي، ولا يتطلب الأمر ‫إجراء أي شيء.



‫وفي الخطوة التالية يجب إجراء الهاتف إلى إعدادات المصنع، ويوجد هذا ‫الخيار في أجهزة أندرويد تحت بند "النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط" أو ‫"خيارات إعادة الضبط"، أما الأجهزة الجوالة المزودة بنظام آبل "آي أو ‫أس" فإن هذه الوظيفة توجد في قائمة الإعدادات تحت بند "عام" و"إعادة ‫الضبط".



‫وإلى جانب الحفاظ على البيانات الخاصة يتيح حذف حسابات المستخدم وإعادة ‫ضبط الهاتف ميزة عملية أخرى، حيث يمكن للمالك الجديد للجهاز تشغيله على ‫الفور، بدلا من الاضطرار إلى إدخال بيانات المالك السابق إذا كانت وظيفة ‫"حماية الجهاز" فعالة.



