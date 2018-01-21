تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي من القضاء على إرهابي إثر عملية أمنية نفذتها، أمس السبت، بولاية القصرين ، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التونسية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، أن الإرهابي المقضي عليه يُرجح أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية، وقد التحق بالجماعات الإرهابية منذ سنة 1993.

وأضافت ذات المصادر أنه يُعتبر من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وهو نقطة ربط بين التنظيم المذكور وتنظيم القاعدة بليبيا ، وفقا لما نقلته وزارة الداخلية.

وفي التفاصيل ، تم القضاء على الإرهابي في كمين نصبه عناصر الحرس الوطني لمجموعة إرهابية، بعد متابعة دامت 3 أيام، حيث وردت معلومات للأمن التونسي أن هذه المجموعة الإرهابية المكونة من 4 إلى 6 عناصر كانت تتسلل من جبل سمامة بذات الولاية المذكورة لرصد الدوريات الأمنية والعسكرية، ومداهمة البيوت القريبة من جبل سمامة والاستيلاء على المواد الغذائية.