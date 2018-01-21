أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" خير الدين زطشي, اليوم الأحد أن قرار سحب التفويض لتسيير البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم, من مجلس إدارة الرابطة المحترفة, تم في إطار قانوني.

"لقد اعتمدنا على المادة 20 من الاتفاقية الممضاة سنة 2011 لسحب تفويض تسيير البطولة المحترفة من هيئة الرابطة المحترفة. اعتبارا من اليوم المنافسة تحت إشراف الاتحادية التي ستسير البطولات بواسطة لجنة تسيير مؤقتة "ديريكتوار", و هو ما صرح به زطشي للصحافة الوطنية عقب انتهاء أشغال المكتب الفيدرالي المنعقد بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية الباز بسطيف.

و أضاف الرجل الأول في مبنى دالي براهيم : "القرار اتخذ بكل مسؤولية و طبقا للقوانين المعمول بها", دون الخوض في أسباب سحب التفويض من الرابطة.

و أعلنت "الفاف" في وقت سابق من اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه "يتم تطبيق وبصفة فورية لقرار سحب تسيير البطولة المحترفة لكرة القدم من مجلس ادارة الرابطة المحترفة, استنادا الى التدابير المتعلقة بالعلاقة التي تربط بين الاتحادية الجزائرية والرابطة", و أضافت الهيئة "في انتظار عقد الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم, سيكلف المكتب الفيدرالي مكتب مؤقت لتسيير الشؤون الحالية".

وتم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية, خلال اجتماعهم بالمدرسة الوطنية للرياضات الاولمبية "الباز" بسطيف بحضور 11 عضوا من بين الـ 13 الذي يضمهم المكتب.

وهو القرار الذي يضع حدا لمهام رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج المنتخب على رأس هذه الهيئة منذ في يوليو 2011, والذي لا تزال عهدته قائمة الى غاية 2019

وتم الامضاء على اتفاقية بين رئيس الفاف السابق محمد روراوة و محفوظ قرباج و علي مالك, رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة, بتاريخ 4 جويلية 2011, لتسيير البطولة المحترفة و بطولة الهواة.(