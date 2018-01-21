أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ،اليوم الأحد، انتهاء الهجوم على فندق "" بكابل ،بعد مرور أكثر من 12 ساعة على اقتحام مسلحين لمبنى الفندق مشيرة الى مقتل ستة اشخاص في هذا الهجوم.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن الداخلية الأفغانية أنه تم قتل ثلاثة مهاجمين، وإنقاذ أكثر من 162 شخصا من بينهم 41أجنبيا.

وأضافت "بي بي سي" أن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه قد أسفر عن مصرع ستة مدنيين على الأقل، بينهم أجنبي واحد، وإصابة ستة آخرين في حصيلة مؤقتة.