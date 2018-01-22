صادق البرلمان العراقي ،اليوم الإثنين، على إجراء الانتخابات النيابية المقررة دستوريا في موعدها في 12 ماي المقبل.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر برلماني أن "مجلس النواب صادق على قرار يحدد 12 ماي 2018 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية .. وتم القرار بالإجماع".

وعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور 171 نائبا، فيما أشار مصدر برلماني إلى أن المجلس سيناقش الإجراءات الخاصة بالانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، قرارا تفسيريا من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.