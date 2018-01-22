فشل المنتخب الجزائري لكرة اليد أمس في تحقيق فوز ثمين في المواجهة التي جمعته مع تونس، إذ اكتفى بتعادل 25 مقابل 25 انتزعه في الثواني الأخيرة من مقابلة عرفت الكثير من التشويق و الإثارة لحساب اليوم الرابع للمجموعة- أ- لكأس أمم إفريقيا 2018 لكرة اليد الجارية بالعاصمة ليبرفيل الغابونية.

وقد وفى هذا الداربي المغاربي الـ 23 الذي جرى بين الجزائر وتونس ضمن منافسات كأس إفريقيا لكرة اليد كل وعوده حيث شهد الجمهور إحدى أجمل مباريات الدورة إلى غاية اللحظة الأخيرة.

وكانت المباراة بمثابة معركة فوق الميدان حيث كان لكل واحد منهما شوطه.

وكان على المشجعين انتظار الدقيقة الـ 23 لرؤية تونس تتقدم بهدفين (8-10) حيث حافظت على هذا الفارق إلى انتهاء الشوط الأول (11-13).

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الخضر الذين يخوضون دون أدنى شك أفضل مقابلة في الدورة، من التقدم في الدقيقة الـ 35 على خصمهم بـ (15-14).

وتألق كل من الحارس عادل بوسمال بصده ثلاث رميات من أربعة على بعد 7 أمتار، كما تم اختيار الظهير الأيمن عبد الرحيم برياح رجل المقابلة نظير إنجازاته .

واصل عناصر الخضر السيطرة على المقابلة إلى غاية الدقيقة ال 57 عندما عدل لاعبو الفريق التونسي النتيجة (23-23) قبل أن يتقدموا في النتيجة لمرة ثانية (24-25)، ليخرج الجناح الّأيسر رياض شحبور ويسجل هدفا في الثانية الأخيرة من المقابلة ويهدي نقطة ثمينة رفعت معنويات زملائه.