وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على تسوية مؤقتة للموازنة ستسمح بانهاء شلل الحكومة الفدرالية كما أعلن زعيمهم تشاك شومر الإثنين.



وقال شومر "بعد مباحثات وعدة عروض وعروض مضادة توصلت مع زعيم الجمهوريين إلى اتفاق".



وأضاف "سنصوت اليوم لوقف شلل الحكومة والاستمرار في التفاوض لايجاد اتفاق شامل" حول مصير مئات آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا صغارا إلى الولايات المتحدة.



وكان الديمقراطيون رفضوا حتى الآن التصويت على هذا التمديد المؤقت دون ضمانات مؤكدة ليتمكن هؤلاء من البقاء في الولايات المتحدة وتصحيح اوضاعهم.



وكان شلل الحكومة بدأ منتصف ليل السبت ما منع مئات آلاف الموظفين من التوجه إلى مراكز عملهم صباح الإثنين.



وينص الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ على مهلة لاقرار الموازنة حتى الثامن من فبراير ونقاش حقيقي حول مصير المهاجرين.



لكن على مجلس النواب الموافقة لأن النص الذي تبناه مجلس الشيوخ مختلف عن ذلك الذي كان أقره في وقت سابق الخميس.