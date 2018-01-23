أستأنف مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية عشية هذا الإثنين عملهم بعد الإضراب الذي قاموا به و الذي تسبب في اضطراب في الرحلات الجوية الداخلية و الخارجية، وفقا لما أعلن عنه موقع الإذاعة الوطنية.

و كان مجلس قضاء الجزائر – محكمة الدار البيضاء- قد فصل مساء هذا الإثنين بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية حيث أصدرت حكما غيابيا يقر بعدم شرعيته حسبما أكده مصدر مسؤول في الشركة.

و حسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر في حدود الساعة الرابعة مساءً المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة .

و جاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.