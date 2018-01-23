أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم الثلاثاء رحيل لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعد ثمانية أعوام في صفوفه حيث سينتقل حسب تقارير صحافية الى هيبي فورتشن الصيني.

وجاء في بيان لبرشلونة على موقعه الالكتروني "خافيير ماسكيرانو يغادر نادي برشلونة بعد ثمانية مواسم".

واشار النادي الكاتالوني الى انه سينظم حفلا لتكريم ماسكيرانو الاربعاء في قاعة النادي بالقرب من ملعب "كامب نو" يحضره رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو وافراد الفريق.

ولم يكشف برشلونة وجهة الدولي الارجنتيني لكن الصحف المحلية تحدثت قبل اسابيع عن توصل النادي الى اتفاق مع هيبي فورتشن الصيني لضم اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

واستبق برشلونة رحيل ماسكيرانو بضم الكولومبي ييري مينا قبل عشرة ايام من بالميراس البرازيلي.

وانضم الأرجنتيني (33 عاما) الى النادي الكاتالوني قادما من ليفربول الانكليزي عام 2010، وخاض أكثر من 200 مباراة معه وتوج بـ18 لقبا، بينها اربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري ابطال اوروبا.

وسبق لماسكيرانو ان أعلن انه سيعتزل اللعب على الصعيد الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.