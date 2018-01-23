أعلن مسؤولون ليبيون مقتل 28 على الأقل، وإصابة أكثر من 60، في انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازي في ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". ووقع الهجوم في حي السلماني في بنغازي بينما كان المصلون يغادرون مسجداً بعد أداء الصلاة، فيما أفادت مصادر "العربية" بمقتل مدير إدارة مكافحة التجسس بالمخابرات الليبية في التفجير.



وأفادت الأنباء بوقوع الانفجار أمام مسجد بيعة الرضوان ببنغازي عند خروج المصلين من صلاة العشاء، مما نتج عنه سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.



وتقتصر هذه الحصيلة على الضحايا الذين تم ادخالهم إلى مستشفى الجلاء في بنغازي، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن فاديا البرغثي المتحدثة باسم المستشفى، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

ومن بين القتلى بحسب ما أكد مصدر أمني، في وقت سابق "القيادي العسكري البارز أحمد الفيتوري قائد سرية التحري والقبض التابعة لقوات مجلس النواب التي يقودها خليفة حفتر إضافة لإصابة العميد المهدي الفلاح مدير إدارة مكافحة التجسس بجهاز المخابرات العامة الليبية (تابع للنواب) .



وفي وقت سابق رجّح الضابط، سعيد ميلاد، القائد في القوات الخاصة، التابعة لقوات حفتر، أن "انفجار السيارة المفخخة (الأولى) ربما كان يستهدف أحد الشخصيات الهامة"، مؤكدًا أن تحقيقًا فتح في الحادث.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.