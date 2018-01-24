كشفت وكالة الأناضول ، أن مجهولين نفذا هجوما مسلحا ليلة البارحة أمام أحد الملاهي في حي بشكيطاس بمدينة إسطنبول التركية، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ، و تمكن المجرمين من الفرار من مكان الاعتداء بواسطة دراجة نارية

و أضاف مراسل الوكالة، أن المجهولين فتحا النار من فوق دراجة بخارية على أشخاص كانوا يقفون أمام المركز ، ثم سرعان ما لاذا بالفرار.

وأضافت الوكالة التركية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين الثلاثة إلى مستشفيات قريبة، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالة أحد المصابين حرجة بسبب إصابته بطلقة في الرأس.

و قامت شرطة إسطنبول بتطويق مكان الحادث وفرضت القوات الخاصة تدابير أمنية مشددة ، مستخدمة العربات المدرعة.

كما بدأت الجهات المعنية عملية فحص كاميرات المراقبة المنتشرة في أنحاء المنطقة، لتحديد هوية الجناة لضبطهم في أسرع وقت ممكن.