أعلن نادي اتحاد الجزائر اليوم الأربعاء عن ضم المدافع رياض كنيش لمدة ثلاث سنوات.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي العاصمي فإن المدافع السابق لوفاق سطيف وقع اليوم عقده الذي يمتد إلى غاية 2021 مع أصحاب الزي الأحمر والأسود.

وأضاف البيان أن كنيش سيواصل عملية إعادة التأهيل تحت قيادة الطاقم الطبي للاتحاد، قبل ان يندمج مع المجموعة في التدريبات تحضيرا للموسم القادم، باعتباره وقع عقدة بعد انتهاء فترة التحويلات الشتوية.

وسيعوض كنيش المدافع ايوب عبد اللاوي الذي سيغادر إلى نادي سيون السويسري ابتداء من الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يتم التقديم الرسمي للاعب غدا الخميس على الساعة التاسعة و45 دقيقة بملعب عمر حمادي ببولوغين.