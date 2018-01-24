عينت إدارة نادي سريع غليزان مساء اليوم الأربعاء قادة عيسى مدربا جديدا للفريق خلفا للخضر عجالي المقال مؤخرا حسبما أستفيد من إدارة النادي المنتمي إلى الرابطة المحترفة الثانية.

وأوضح رئيس النادي محمد حمري أنه استطاع بعد سلسلة من اللقاءات تمت مؤخرا من إقناع التقني السابق للسريع قادة عيسى وتعيينه كمدرب جديد للسريع إلى غاية نهاية الموسم الكروي.

ويأتي تعيين قادة عيسى بعد أن فسخت إدارة النادي عقدها بالتراضي مع المدرب السابق لخضر عجالي عقب النتائج السلبية التي سجلها الفريق.

وسيجري سريع غليزان صبيحة الغد أخر حصة تدريبية تحضيرا للمباراة التي ستجمعه الجمعة المقبل بفريق جمعية الشلف بميدان هذا الأخير في إطار الجولة الـ 18 للبطولة المحترفة الثانية .

للإشارة يحتل " السريع " حاليا المركز السابع في الترتيب ب26 نقطة, متأخرا بتسع نقاط عن الرائد جمعية عين مليلة.